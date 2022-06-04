Trezeguet kimdir? Trezeguet nereli kaç yaşında? Trezeguet hangi takımda?

Bonservesi Aston Villalı'da olan Trezeguet, Başakşehir'de tekrar forma giymek istemediği iddia edidi. Trezeguet'nin, Aston Villa'dan kazandığı 3,1 milyon avronun yarısının ödenmesi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı.Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Siyah beyazlılar ayrıca kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunması için ısrarcı. Aston Villa'nın opsiyonu 8 milyon avro olarak belirlemek istediği öğrenildi.

Trezeguet kimdir?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Kafrü'ş-Şeyh, Mısır'da doğdu. İstanbul Başakşehir'de orta saha pozisyonunda görev yapan Mısırlı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralandı.