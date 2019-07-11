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TREPAŞ’tan borcu olan müşterilere önemli çağrı

Elektrik borcunu ödemeyen tüketicilerin Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince dağıtım şirketi tarafından hafta sonu dahil elektrik kesim işlemi yapılacağı duyuruldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
TREPAŞ’tan borcu olan müşterilere önemli çağrı

Elektrik borcunu ödemeyen tüketicilerin Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince dağıtım şirketi tarafından hafta sonu dahil elektrik kesim işlemi yapılacağı duyuruldu.


Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimize elektrik borcunu ödemeyen tüketicilerin Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Dağıtım Şirketi tarafından hafta sonu dahil elektrik kesim işlemi yapılacaktır. Elektrik fatura borcu olan müşterilerimizin mağduriyet yaşamamaları için en kısa süre içerisinde fatura borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Faturalarınızı 444 88 35 no’lu Çağrı Merkezimizden ve www.trepas.com.tr adresinde yer alan müşteri portalımızdan sorgulayabilirsiniz” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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