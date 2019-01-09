0553 313 94 23

Trenle peronun arasına sıkışan kişi öldü

Kırıkkale’de trene binmeye çalışırken trenle peronun arasında kalan kişi yaşamını yitirdi

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:41
Trenle peronun arasına sıkışan kişi öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale’de trene binmeye çalışırken trenle peronun arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (33) Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'ne binmek için Çerikli Beldesi'nde bulunan istasyona geldi.

Hareket eden trene binmek isteyen A.E, tren ile peron arasında sıkışarak, ağır yaralandı.

Tren, bu sırada çevredekilerin uyarısıyla durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği A.E. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:41
  1. Kırıkkale
  2. tren kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan'daki "ölüm kamyoneti" davası
    1. Macaristan'daki "ölüm kamyoneti" davası
    2. Mike Pompeo Irak'ta konuştu:..
    3. Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Siirt,..
    4. Yolda mahsur kalan tır sürücülerine..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2019
    6. Mardin, Elazığ ve Siirt'te eğitime kar..
    7. Aksaray'da yarın okullar tatil mi?..
    8. İstanbul'da terör operasyonu
    9. Çipras'tan erken seçim sinyali
    10. Lübnan'daki tutuklu Kaddafi'nin..
    11. İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı
    12. Hollanda'da İran Büyükelçiliğine taşlı..
    13. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı..
    14. Genco Erkal'dan yakışıksız sözler:..
    15. Aksaray'da eğitime kar engeli
    16. Giresunspor, Zoro Cyriac'ı transfer etti
    17. Mansur Yavaş, vaadlerini açıkladı:..
    18. Hastaların imdadına karla mücadele..
    19. Irak'a giden Pompeo, istifa eden..
    20. Trenle peronun arasına sıkışan kişi öldü
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor