Trenin çarptığı kişi öldü Kırıkkale’de yük treninin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de yük treninin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Yahşihan ilçesindeki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilenbilgiye göre, Karabük’ten Kayseri istikametine giden yük treni karşıya geçmek isteyen Serdar Şahin’e (44) çarptı. Kaza üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yeri inceleme ekibinin yaptığı tahkikat sonrası ceset hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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