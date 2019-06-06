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Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Zonguldak’ta trenin çarptığı 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:50
Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Zonguldak’ta trenin çarptığı 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Kapuz bölgesinde meydana geldi. Melisa M. (16) isimli genç kız denizden dönerken tren yolunu tercih etti. Kapuz tünel mevkiinde raylarda yürüyen genç kıza Zonguldak’tan Karabük’e gitmekte olan yolcu treni çarptı. 50 metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç kız sedye ile birlikte trene bindirilerek geçitte bekleyen ambulansa kadar getirildi. Buradan ambulansla alınarak Atatürk Devlet Hastanesine getirilen genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:50
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