0553 313 94 23

Çipras, 2 yıl sonra faaliyete geçecek olan metronun açılışını yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Selanik'te 2 yıl sonra faaliyete geçecek olan ve henüz trenleri bile gelmemiş metronun açılışını yaptı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:44
Çipras, 2 yıl sonra faaliyete geçecek olan metronun açılışını yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Selanik'te hazır olmayan metro istasyonu açılışı yaptı. Metro istasyonunda henüz tren olmamasına rağmen açılış gerçekleşti. Bilet makinalarının yerine ise pankart şeklinde print duvara asıldı. Metro, 2 yıl sonra faaliyete geçecek.

Ekonomik istikrarını henüz sağlanmadı

Söz konusu açılış, son yıllarda krizden çıkış bulamayan Yunanistan'da işlerin pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Avrupa Birliği, Yunanistan için sıklıkla mali destek sağlıyor. AB'den son kredi dilimini de alan Yunanistan ekonomik istikrarını henüz sağlamış değil.

Yunanistan iflasın eşiğine gelen ekonomisini kurtarmak için AB'den son 8 yılda 273 milyar eurodan fazla yardım aldı. 3 kurtarma paketi halinde verilen bu yardımlar 450 reforma, 10'a yakın hükümete ve Yunan halkını oldukça zorlayan kemer sıkma politikalarına mal oldu. Yunanistan'ın aldığı bu borçları 2060 yılına kadar ödenmesi gerekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:44
  1. Aleksis Çipras
  2. Metro istasyonu
  3. Yunanistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı
    1. Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar..
    2. Rezalet! Cami tuvaletine giren kızlar...
    3. Rusya için 2018 silahlanma yarışındaki..
    4. Binali Yıldırım, Bilal ve Burak..
    5. 'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı..
    6. TFF Başkanı Demirören'den yeni yıl..
    7. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    8. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne..
    9. Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı
    10. Treni gelmemiş metronun açılışını yaptı
    11. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    12. Hatay'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
    13. "Daha fazla sorumluluk almalıyız"
    14. HDP Sur belediye başkan adayı kim..
    15. Sudanlı generalin açıklamaları..
    16. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki DEAŞ..
    17. Bahçeli'den yeni yıl mesajı
    18. Fuat Oktay'dan yeni yıl mesajı
    19. İsrail 2018’de Gazze’yi 865 kez..
    20. "Trafik cezalarından gelen paralar..
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!