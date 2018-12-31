Çipras, 2 yıl sonra faaliyete geçecek olan metronun açılışını yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Selanik'te hazır olmayan metro istasyonu açılışı yaptı. Metro istasyonunda henüz tren olmamasına rağmen açılış gerçekleşti. Bilet makinalarının yerine ise pankart şeklinde print duvara asıldı. Metro, 2 yıl sonra faaliyete geçecek.

Ekonomik istikrarını henüz sağlanmadı

Söz konusu açılış, son yıllarda krizden çıkış bulamayan Yunanistan'da işlerin pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Avrupa Birliği, Yunanistan için sıklıkla mali destek sağlıyor. AB'den son kredi dilimini de alan Yunanistan ekonomik istikrarını henüz sağlamış değil.

Yunanistan iflasın eşiğine gelen ekonomisini kurtarmak için AB'den son 8 yılda 273 milyar eurodan fazla yardım aldı. 3 kurtarma paketi halinde verilen bu yardımlar 450 reforma, 10'a yakın hükümete ve Yunan halkını oldukça zorlayan kemer sıkma politikalarına mal oldu. Yunanistan'ın aldığı bu borçları 2060 yılına kadar ödenmesi gerekiyor.