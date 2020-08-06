Trendyol, yeni hizmeti " Hızlı Market " i hayata geçirdi

Türkiye'nin popüler e-Ticaret sitelerinden olan Trendyol yeni hizmeti ' Hızlı Market 'i kullanıma sundu. Bu yeni uygulaması sayesinde Trendyol, kullanıcıların evlerinden çıkmadan alışveriş yapabileceği uygulamalar zincirine katılmış oldu. Hali hazırda Getir, Yemeksepeti Vale, İste Gelsin gibi uygulamalar bu hizmeti kullanıcılara sağlıyordu.

İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber pek çok alışkanlığımızda doğru orantılı olarak değişmeye başladı. Bu değişiklikle beraber çeşitli start-up uygulamaları bu kervana katılıyor vaziyette.

Geçtiğimiz aylarda Trendyol ile alakalı sansasyonel bir iddia ortaya atılsada bu iddia kısa süre içerisinde aydınlığa kavuşmuştu. Çalışmalarına devam eden Türk şirketi Trendyol bugün ise ' Hızlı Market ' hizmetini bünyesi altında kullanıma sundu.

Trendyol'un Hızlı Market özelliği, kullanıcıların evlerinden çıkmadan market alışverişi yapmalarını sağlayarak daha farklı bir deneyim sunmalarını amaçlıyor. Ancak en azından şimdilik, bu özellik Türkiye'nin her yerinde kullanılamıyor. Trendyol, Hızlı Market özelliği için bazı lokasyonlardaki market zincirleriyle iş birliğine gitmiş durumda. Kullanıcılar, eğer Trendyol'un anlaştığı market zincirlerine yakın bir lokasyonda yaşıyorlarsa, bu özelliği rahatlıkla kullanabiliyorlar. Üstelik Trendyol, Hızlı Market özelliği kapsamında kullanıcılara ağır ödeme yapmalarını gerektirmiyor. Hizmetten, 20 TL ve üzerindeki alışverişlerde sadece 3,99 TL'lik teslimat ücreti ile faydalanılabiliyor.