Trendyol sahibi kim? Trendyol kimin?

İsmi dolayısıyla yabancı olarak algılanan trendyol, Türk iş kadını Demet Mutlu'nun projesidir.

Demet Mutlu Kimdir?

Demet Mutlu (1981 doğumlu) Türk teknoloji girişimcisidir ve Trendyol grubun kurucusu ve CEO'sudur. Sidar Şahin ve Rina Onur tarafından kurulan ve 30 milyondan fazla kullanıcısı olan bir oyun platformu olan Peak Games'te melek yatırımcısıdır .TechCrunch, Davos Dünya Ekonomik Forumu, Financial Times Zirvesi, Noah ve Fortune gibi konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı.



New York Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Harvard İşletme Okulu'nda MBA yaptı. Demet Mutlu, Hong Kong, Japonya, İsviçre ve ABD gibi ülkelerde çalışmış en son Amerika'da Master yapmaya karar verdi. Harvard MBA'deki ilk yılında Trendyol.com'u kurdu ve şirketini kurmak için okuldan ayrıldı. 2009 yılında da trendyolu kurdu.



300 bin dolar sermaye ile bu işe girişen başarılı girişimci Demet Mutlu, Trendyol sitesinin değerini 16 ayda 150 milyon Dolar'a ulaştırmıştır. Trendyol'un bu kadar kısa süre içerisinde büyümesinde Demet Mutlu'nun ortağı olan Begüm Tekin de büyük bir rol oynamıştır.