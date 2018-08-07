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Trenden sıçrayan kıvılcım 8 evi kül etti

Almanya'nın Siegburg kentinde çıkan yangında 8 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evlerde yaşayan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 23:35
Trenden sıçrayan kıvılcım 8 evi kül etti

Yangının Köln'den Frankfurt'a giden bir hızlı trenden çıkan kıvılcımın, aşırı sıcak havanın etkisiyle evlere sıçraması sonucu çıktığı düşünülüyor. Olayda polis kaynaklarına göre 40 kişi, itfaiyeye göre ise 12 kişi yaralandı.

Yangın sonucu Köln ile Frankfurt arasında demir yolu ulaşımının durduğu kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığı ve ardından hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 23:35
  1. Almanya

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