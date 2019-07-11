Trende 40 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ’da yolcu treni ile yurt dışına kaçmaya çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Tekirdağ’da yolcu treni ile yurt dışına kaçmaya çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri yolcu treninde arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan aramalar neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Cezayir, Fas, Filistin ve Irak uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan şahıslar İl Göç İdaresine teslim edildi.
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