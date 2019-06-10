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Tren yoluna düşmekten son anda kurtuldular

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarparak askıda kaldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:46
Tren yoluna düşmekten son anda kurtuldular

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarparak askıda kaldı. Kazada tren yoluna düşmekten son anda kurtulan otomobilde 4 kişi yaralandı.


Kaza, Karabük-Eskipazar D-755 karayolu Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selami Sağıroğlu (50) idaresindeki 78 BT 595 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri kırarak köprüde asılı kalan otomobilin tren yoluna düşmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Selami Sapıroğlu ile birlikte aynı aileden Dilek (46), Hümeyra (17) ve Rübeyda Habibe Sarıoğlu (12) yaralandı. Yaralılar köylülerin yardımı ile otomobilden çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:46
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