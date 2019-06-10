Tren yoluna düşmekten son anda kurtuldular Karabük’te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarparak askıda kaldı.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarparak askıda kaldı. Kazada tren yoluna düşmekten son anda kurtulan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar D-755 karayolu Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selami Sağıroğlu (50) idaresindeki 78 BT 595 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri kırarak köprüde asılı kalan otomobilin tren yoluna düşmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Selami Sapıroğlu ile birlikte aynı aileden Dilek (46), Hümeyra (17) ve Rübeyda Habibe Sarıoğlu (12) yaralandı. Yaralılar köylülerin yardımı ile otomobilden çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.