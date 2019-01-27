Diyarbakır'da tren ve binek araç çapıştı: Yaralılar var
Diyarbakır'da Kurtalan seferini yapan trenin hemzemin geçitte hafif ticari araçla çarpışması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.27 Ocak 2019 Pazar 12:22
Kaza, saat 09.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Ankara-Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, hemzemin geçitte Ahmet Atlı yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 30 metre trenin önünde sürüklenen ticari aracın sürücüsü Atlı ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Tren yoluna devam etti
Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.
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