Tren raylarının bağlantılarını çalan 3 zanlı tutuklandı Kırıkkale’de Devlet Demir Yolları (DDY) ait tren raylarının balantı parçalarını çalan 3 zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kırıkkale’de Devlet Demir Yolları (DDY) ait tren raylarının balantı parçalarını çalan 3 zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, dün gece saat 04.45 saatlerinde Kırıkkale Fabrikalar Mahallesi Cemal Gürses Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Demir Yollarına ait tren raylarının bağlantı parçalarını çalan 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan tahkikat sonrasında adliyeye sevk edilen M.Ş., T.H. ve T.K. isimli zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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