Tren raylarında 109 kilo uyuşturucu bulundu
Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarında 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.19 Mart 2019 Salı 10:37
Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarında 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tebriz-Van Uluslararası Demiryolu'nun Gölyazı Mahallesi mevkisinden geçen tren rayları çevresinde yapılan aramada dört çuvaldaki 83 pakette 109 kilo 110 gram toz esrar bulundu.
Soruşturma sürüyor.
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