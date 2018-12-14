Tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı14 Aralık 2018 Cuma 17:42
ANKARA (AA) - Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Kazanın yaşandığı Marşandiz istasyonunu gören güvenlik kamera kayıtlarına göre, kaza dün sabah saat 06.36'da meydana geldi.
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, istasyona yaklaştığı sırada aynı raylarda karşı yönden gelen kılavuz trenle köprünün altında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle alevlerin yükseldiği kazada, köprünün trenin üzerine düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.
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