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Tren kazasında yaralanan 34 kişinin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da yüksek hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi- Bakan Koca:-"8 hastamızı olayın olduğu mahalde, 1 hastamızı da Onkoloji Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik"- "Şu an 34 hastamızın tedavisi hastanelerde devam ediyor ve tedavisi devam eden hastalarımızdan 2'sinin durumu biraz daha ağır"

13 Aralık 2018 Perşembe 14:41
Tren kazasında yaralanan 34 kişinin tedavisi sürüyor

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı tren kazasında yaralanan 2'si ağır 34 kişinin tedavisinin devam ettiğini, kazanın yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi.

Koca, Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından, yaralılardan bir kısmının tedavi gördüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Ziyaret ettiği yaralıların sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Koca daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Kaza sonrasında toplam hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34'ünün tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. 8 hastamızı olayın olduğu mahalde, 1 hastamızı da Onkoloji Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik. Şu an 34 hastamızın tedavisi devam ediyor ve 2'sinin durumu biraz daha ağır. Tedavileri yoğun bakım şartlarında devam ediyor."

Olay yerinde başka yaralı olup olmadığı sorusuna Koca, "Kalmadı. Şu an 34 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor, 2 kişinin dışındaki yaralılarımızın ciddi bir sorunu yok." yanıtını verdi.

Bakan Koca, yaralılara acil şifalar dilerken "Milletimizin başı sağ olsun. Bir daha benzer kazaları Rabbim yaşatmasın." dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:41
  1. HIZLI TREN KAZASI
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. yaralı

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