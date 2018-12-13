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Tren kazasında ölenlerden 8'inin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Kimlik teşhisi için kazada hayatını kaybedenlerin bazı yakınları Adli Tıp Kurumuna alındı- Polis, trenin seyrüsefer bilgileri ve telsiz kayıtlarının yer aldığı cihaz ile güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard diski incelemeye aldı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:37
Tren kazasında ölenlerden 8'inin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerden 8'inin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından enkazdan çıkarılan 8 kişinin cenazesi, Keçiören'deki Adli Tıp Kurumuna nakledildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi, bazıları da kimlik teşhis işlemi için içeriye alındı.

Yakınlarını kaybeden ve fenalaşan bazı kişilere, sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti.

Öte yandan, tren kazasının olduğu bölgenin çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcıları nezaretinde çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerince, seyrüsefer bilgileri ve telsiz konuşması kayıtlarının yer aldığı, trenin "kara kutusu" niteliğindeki cihaz ile trendeki güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard disk incelemeye alındı.

Kaza bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:37
  1. Ankara Adli Tıp Kurumu
  2. tren kazası

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