Tren kazasında minibüs şoförü tutuklandı Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı tren kazasının minibüs şoförü tutuklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı tren kazasının minibüs şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan A.Ç. idaresindeki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Raylar üzerinde motoru duran minibüs sürücüsü A.Ç. araçtan inip kaçtı. Olaydan sonra gözaltına sürücü A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.