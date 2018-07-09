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Tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin isimleri açıklandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin kimliği açıklandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:38
Tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin isimleri açıklandı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişinin kimliği de açıklandı.Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı' nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı. Kazada yaşamını yitiren yolcuların yakınları cenazelerini almak için hastane morgu önünde toplandı.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitiren 24 vatandaşın kimliği Uzunköprü Belediyesi tarafından açıklandı. Uzunköprü Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri açıklandı.

Çorlu 'daki tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin ismi:

Ersen Gül

Serhat Şahin

Melek Tuna

Ayşe Başaran

Ergün Kerpiç

Hakan Sel

Oğuz Arda Sel

Özge Nur Dikmen

Gülce Dikmen

Sena Köse

İrfan Kurt

Mavinur Tiflizden

Bahar Koçman

Yağmur Laçin

Özcan Cesur

Derya Kurtuluş

Beren Kurtuluş

Emel Duman

Bihter Bilgin

Ömer Alperen Can

Seyfi Bebil

Zübeyde Seven

Gani Kartal

Rubize Kartal

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:38
  1. Tekirdağ
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