"Tren kazasına ilişkin ifadeler gerçeği yansıtmıyor"

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentteki tren kazasına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, tren kazasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yayımlanan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Emniyet görevlileri tarafından bir ifadenin paylaşılmadığı belirtilen açıklamada, bu hususta hassas davranılması, ifade ve diğer işlemlerle ilgili paylaşım yapılmaması yönünde emniyet çalışanlarının uyarıldığı kaydedildi.