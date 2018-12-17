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Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama

Ankara'daki tren kazasında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:33
Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından 3 şüpheli, "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:33
  1. Ankara'daki YHT kazası
  2. Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir

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