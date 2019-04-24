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Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte arızalanan otomobilde bulunan 3 kişi ölümden döndü.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:13
Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte arızalanan otomobilde bulunan 3 kişi ölümden döndü. Trenin geldiğini fark eden şahıslar otomobilden atlayarak hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Muratlı ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Böcek’in hakimiyetindeki 48 R 8594 plakalı otomobil hemzemin geçitten geçtiği sırada arızalandı. Arızalanan otomobil uzun uğraşlar üzerine bir türlü çalıştırılamadı. Bu sırada otomobilde bulunan 3 kişi İstanbul-Edirne seferini yapan yolcu trenin geldiğini fark ederek otomobilden atladı. Tren rayda arızalanan otomobile çarptıktan sonra 30 metre sürükleyip şarampole attı. Yaralanan şahıslar Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavileri yapıldı.



Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Otomobili metrelerce uçuran yolcu treni sonra yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:13
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