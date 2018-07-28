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Tren faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da, 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan Fetiye Yıldız (59) hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:22
Tren faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, bugün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:22
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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