Tekirdağ'da kaza yapan trenin enkazı havadan böyle görüntülendi

Tekirdağ Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından oluşan enkaz, havadan görüntülendi



Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin ise yaralandığı tren faciasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sabah karşı sona erdi. Kaza sonrası oluşan enkaz ise havadan görüntülendi. Drone görüntülerine kaza sırasında devrilen 5 vagonu kaldırmak için çalışmaların sürdüğü görüldü.