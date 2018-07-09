Tekirdağ'da kaza yapan trenin enkazı havadan böyle görüntülendi
Tekirdağ Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ardından trenin enkazı havadan görüntülendi.09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:38
Tekirdağ Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından oluşan enkaz, havadan görüntülendi
Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin ise yaralandığı tren faciasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sabah karşı sona erdi. Kaza sonrası oluşan enkaz ise havadan görüntülendi. Drone görüntülerine kaza sırasında devrilen 5 vagonu kaldırmak için çalışmaların sürdüğü görüldü.
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