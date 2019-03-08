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TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin" jesti

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına bir gün izin verdi- TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Akgün: - "Kadınlar bizim baş tacımız. Şirketimizde de aynı mantıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadın çalışanlarımıza yönelik bir günlük idari izin kararı verdik"

08 Mart 2019 Cuma 10:12
TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin" jesti

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların sadece 8 Mart'ta değil her zaman el üstünde tutulması gerektiğini söyledi.

Şirket olarak kadınlara çok değer verdiklerini aktaran Akgün, "Kadınlar bizim baş tacımız. Şirketimizde de aynı mantıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadın çalışanlarımıza yönelik bir günlük idari izin kararı verdik." dedi.

TREDAŞ insan kaynakları birimi çalışanı İrem Norluoğlu da şirketlerinin böyle bir karar almasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kararın sevindirici olduğunu ifade eden Norluoğlu, "Şirketimize bu izin için çok teşekkür ediyorum. Kadınlar Günü'nün mesaj veya çiçekle kutlanmasının yanı sıra kendilerine vakit ayırabilecekleri bir gün sunulması bence oldukça sevindirici." diye konuştu.

Şevkiye Yaldız da çocuğuna daha fazla zaman ayırabileceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Şirketimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:12
  1. 8 mart
  2. Dünya Kadınlar Günü
  3. Tekirdağ

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