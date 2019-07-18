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TREDAŞ’ta stajyer uyum eğitimi

IC İçtaş Enerji öncülüğünde “Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” projesi kapsamında yürütülen stajyer programı “Staj Senin Kariyer Senin” sloganı ile bu yıl da devam ediyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:58
TREDAŞ’ta stajyer uyum eğitimi

IC İçtaş Enerji öncülüğünde “Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” projesi kapsamında yürütülen stajyer programı “Staj Senin Kariyer Senin” sloganı ile bu yıl da devam ediyor. TREDAŞ bünyesinde staj yapmak isteyen öğrencilerden 26’sı oryantasyon için bir araya geldi.


IC İçtaş Enerji önderliğinde “Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” projesi içerisinde yürütülen stajyer programı bu yıl da devam ediyor. “Staj Senin Kariyer Senin” sloganı ile yola çıkılan program başta Trakya Bölgesi’nde okuyanlar olmak üzere TREDAŞ çatısı altında staj yapmak isteyen öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. 26 öğrenci TREDAŞ’ta staj programına dahil oldu. TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde bütün öğrenciler “Oryantasyon Eğitimi”nde bir araya geldi. IC İçtaş Enerji’nin tanıtımı, TREDAŞ yapılanması ve faaliyet konuları, sunulan kariyer olanakları gibi konu başlıklarını içeren eğitim bir gün sürdü. Ayrıca iş yaşamına ilk adımlarını atacak öğrencilere öz geçmiş hazırlama ve mülakatta dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine bilgilendirme yapıldı. Öğleden sonra da devam eden programda kurumsal kültür, kurumsal yazışma dili, ERP ve Office Programları ile İş Sağlığı ve Güvenliği başlıklarında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:58
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