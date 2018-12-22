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Süper Lig'de taşları oynatacak teklif! Gomis Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıları, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile çözmeyi planlayan Fenerbahçe, dev transferi gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:21
Süper Lig'de taşları oynatacak teklif! Gomis Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara devre arasında başlayacaklarını söylemesiyle birlikte transfer harekatı başladı. İşte Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için çılgın planı! Yapılan teklif ve detaylar...

Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.

Damıen Comollı'nin kankası

Sportif direktör Damien Comolli'nin, çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Bafetimbi Gomis için teklifi de iletti.

Aklı İstanbul'da kaldı

Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de ​geleceğini belirleyecek.

Gomis, bu sezon Al Hilal forması giydiği 13 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. Fransız golcü geçtiğimiz sezon da Galatasaray forması giydiği 33 maçta 29 gol atarak Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:21
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Bafetimbi Gomis
  4. Transfer
  5. Süper Lig

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