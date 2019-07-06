0553 313 94 23

Transfer başarıyla bitti! Yıldız isim Fenerbahçe'de

Bu sene hem ligde hem de Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen ve sezon sonunda Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın başarılı oyuncusu Nando De Colo'yu renklerine bağladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:30
Transfer başarıyla bitti! Yıldız isim Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın başarılı oyuncusu Nando De Colo'yu transfer etti. Sosyal medya üzerinden ilk olarak Fenerbahçe Beko forması paylaşan ve taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertliler, ardından resmi olarak transfer haberini taraftarlarına duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.

23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine’de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo’ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

De Colo, geçen sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 58 maçta, 15,1 sayı, 2,5 ribaund ve 3,4 asist istatistikleri ile mücadele etti. 32 yaşındaki Fransız guard, 2016'da CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve turnuvanın en değerli (MVP) oyuncusu seçilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:30
  1. Fenerbahçe Beko
  2. Nando de Colo
  3. CSKA Moskova
  4. Euroleague
  5. Basketbol
  6. dev transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
    1. Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik..
    2. Çölyak hastalığına dikkat
    3. Ot tüketen hayvanlarda görülen..
    4. Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola..
    5. Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman: Elektro..
    6. Nikola Mirotic resmen Barcelona’da
    7. Deniz gibi kazanç fırsatı
    8. Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir
    9. O ülke elektrikli otomobilini tanıttı!
    10. Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı
    11. Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu
    12. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
    13. İstanbul Havalimanı’nda 74 saniyede..
    14. Bulut, esnaf ziyareti yaptı
    15. Diş çürüklerine dikkat
    16. İşine gelince sesini çıkarmayan Korel,..
    17. Otomobilin benzin kapağının altında..
    18. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    19. Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma..
    20. ‘İnsanımız yeniden demir yolu ile..
    21. Tuvalet yazılarının atası bulundu
    22. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    23. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları..
    24. Ağrı’da yanmayan sokak lambası..
    25. GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar..
    26. Azerbaycan’da tank mermisi yere düştü:..
    27. Dağcılar Milli Mücadele için..
    28. 18 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 38 kişi..
    29. Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli..
    30. 8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin..
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!