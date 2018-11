Trans yağ nedir nasıl anlaşılır? Trans yağ zararları nelerdir ve hangi hastalığa neden olur?

Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak her vatandaş için olmazsa olmazdır. Allah insanları en mükemmel bir şekilde yaratmış ve birbirinden güzel ve birbirinden farklı bitkileri, sebze meyveleri vs her şeyi insanın emrine vermiş. İnsanlarda bu güzelliklerden istifa etmek için yediği ve içtiklerine dikkat etmeli. Peki yağlar zararlı mıdır? Trans yağ nedir? Trans yağların zararları nelerdir?

Sıvı bitki yağlarının hidrojen ile ısıtılmasıyla oluşan yağlara trans yağlar denilmekte. Kısacası trans yağlar, sıvı yağların çoklu bağlarının hidrojenle doyurularak katı hale getirilmesi olayıdır. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, trans yağlar pek de masum değiller. İnsan yaşamı için pek de gerekli olmayan bu yağlar özellikle erken ölümlerde önemli bir etken olarak görülmektedir. Peki trans yağlar konusunda uzmanlar ne diyor? Trans yağlar hangi hastalığa neden olur?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Öner Özdoğan, diyetteki esas kaynağı işlenmiş gıdalardaki hidrojenize yağlar olan trans yağların trigliserid adlı kandaki yağ içeriğini de artırdığını belirterek, "Bu durum, kalp hastalığının yanı sıra inme riskini de artırıp, tip 2 diyabet oluşumuna yol açabilmektedir." dedi.

Trans yağlar nerelerde bulunur?

Doç. Dr. Özdoğan, trans yağların besinlerde bulunan zararlı yağlar olduğunu hatırlattı. Doğal trans yağların et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda az miktarda bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Özdoğan, "Hayvansal gıdalardaki trans yağlar, geviş getiren hayvanların bağırsaklarında doymamış yağ asitlerinin bakteriler vasıtasıyla dönüşümü sonucu oluşur. Yapay trans yağlar ise sıvı bitkisel yağlara hidrojen eklenmesi ve daha katı hale getirilmesi yoluyla endüstriyel olarak elde edilir.” dedi.

Yağlarda trans yağın oranı nedir?

Özdoğan, Yağlarda trans yağın oranı nedir? Sorusuna ilişkin ise “Endüstriyel olarak üretilen hidrojenize yağlardaki trans yağ içeriği yüzde 60'lara ulaşırken, et ve süt ürünlerindeki trans yağ içeriği yüzde 2-5 civarındadır. Yani trans yağların diyetteki esas kaynağı işlenmiş gıdalardaki bu hidrojenize yağlardır." İfadesini kullandı.