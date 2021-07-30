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Gündem ‘Trans’ sapkına yargı tokadı ‘Cinsel yönelim’ sinsiliğine önce TİHEK sonra yargı freni
Gündem

‘Trans’ sapkına yargı tokadı ‘Cinsel yönelim’ sinsiliğine önce TİHEK sonra yargı freni

Eşcinsel bir sapkının ‘otele alınmadım, cinsel yönelimimden dolayı ayrımcılığa uğradım’ iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu mahkemeye verdiği davada karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:57:00 - 2021-07-30 10:00:17
‘Trans’ sapkına yargı tokadı ‘Cinsel yönelim’ sinsiliğine önce TİHEK sonra yargı freni

 Haber Merkezi 

Eşcinsel sapkınların kamuflaj tabirleri arasında yer alan “cinsel yönelim” ifadesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) ardından mahkemeye de takıldı. Eşcinsel bir sapkının “otele alınmadım, cinsel yönelimimden dolayı ayrımcılığa uğradım” diyerek TİHEK’e mahkemeye verdiği davadan beklenen karar çıktı.

TiHEK’e dâvâ açmıştı

TİHEK’e yaptığı başvurunun 31.12.2019 tarih ve 2019/74 sayılı kararda “cinsel kimlik kanunen ayrımcılık temelleri arasında değil” denilerek geri çevrilmesinin ardından mahkemeye başvurarak TİHEK’in kararının iptalini isteyen Kardelen İlerisu adlı eşcinsel, davayı kaybetti. Ankara 2. İdare Mahkemesi kararında, TİHEK’in kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Kanuna da anayasaya da uygun

Kararda, “Somut olayda davacının yaptığı başvurunun ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek Kurumun görevine girmediği gerekçesiyle incelenemez olduğuna karar verilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. Oybirliğiyle verilen bu karar ile, cinsel yönelim ifadesiyle eşcinselliğin meşrulaştırılma girişimi mahkeme duvarına çarpmış oldu.

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