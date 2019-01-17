Tramvayda teknik arıza T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören-Bağcılar arasında yapılamıyor

İSTANBUL (AA) - Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor. Alınan bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu. İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.