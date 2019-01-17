Tramvayda teknik arıza
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören-Bağcılar arasında yapılamıyor17 Ocak 2019 Perşembe 22:03
İSTANBUL (AA) - Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.
Alınan bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu.
İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.
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