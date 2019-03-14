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Tramvay’da İstiklal Marşı

Kayseri’de sefer yapan tramvay içinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtası okundu.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Tramvay’da İstiklal Marşı

Kayseri’de sefer yapan tramvay içinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtası okundu. Yolcular duygu dolu anlar yaşadı.


12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı çerçevesinde Kayseri Tramvay içerisinde okunan istiklal Marşı, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.


Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Belsin Ülkü Ocakları mensubu öğrenciler, Kayseri Cumhuriyet Meydanı-Organize Sanayi seferi gerçekleştiren tramvay vagonu içerisinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. 5 öğrenci tarafından Osman Paşa marşı müziği eşliğinde dile getirilen İstiklal Marşı, tramvayda bulunanları da duygulandırdı.


Belsin Ülkü Ocakları, mesajında "Bağımsızlığımız en yüce değeri İstiklal Marşı’nın 98. Yılını kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, milli mücadele dönemi şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" cümleleri paylaştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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