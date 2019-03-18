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Tramvayda gönül yolculuğu

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Tramvayda gönül yolculuğu

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, raylı sisteme binerek vatandaşların gönüllerine yolculuk yaptı.


31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, bir yandan mahalle mahalle dolaşırken, diğer yandan da vatandaşların yoğun olduğu yerleri geziyor. Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Başkan Palancıoğlu’nun son durağı raylı sistem oldu. İldem’den meydan istikametine giden tramvaya binen Palancıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Yediden yetmişe herkesle yakından ilgilenen Palancıoğlu, vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak sohbet etti. Sıcak ve samimi şekilde gerçekleşen sohbetlerde Palancıoğlu, bir yandan da vatandaşlara kitapçık halinde dağıtılan projelerinden bahsetti.


Vatandaşların ilgi ve alakasına kayıtsız kalmayan Palancıoğlu, sosyal hayat ve kültürel konulardaki projelerin ilgi görmesinden memnun kaldı. Vatandaşların özellikle toplumun temeli aile ile gençler ve çocuklarla ilgili yapacakları çalışmaların heyecanla karşıladığını belirten Palancıoğlu; “Allah nasip ederse Melikgazi’ye, Kayseri’ye yakışan güzel ve önemli projeleri vatandaşlarımızla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. kitap
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