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Tramvay yolunda feci kaza! Görüntüleri ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde Fatih'te tramvay yolunda yaşanan ve 7 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:11

Fatih Pazartekke Tramvay Durağı’nda dün akşam 21.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeyen çalışan otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tramvay yolunda ilerleyen polis minibüsü, karşı yöne geçmeye çalışan otomobil ile çarpışıyor. Görüntülerde kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. 

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:11
  1. Fatih Pazartekke Tramvay Durağı
  2. trafk kazası

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