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Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna girerek hızla ilerleyen araç kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak tramvay durağına girdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:02
Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna girerek hızla ilerleyen araç kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak tramvay durağına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaza, 29 Temmuz günü öğle saatlerine İzmit Yenişehir Mahallesi tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya Kaptan köprülü kavşağında araç yolundaki trafiğe takılmak istemeyen 34 BIT 478 plakalı otomobil adı öğrenilemeyen sürücü, aracı ile tramvay yoluna girerek hızla ilerlemeye başladı. Köprülü kavşak altından geçen otomobile bu sırada kavşaktan dönen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 BIT 478 plakalı otomobil, takla atarak yolcuların beklediği tramvay durağının demir korkuluklarına sağlandı.



Tramvay yolundan giderken ölümden döndü


Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber vererek sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durağa giren ve tramvay seferlerinin aksamasına neden olan otomobil, çekici ile kaldırılması sonrasında tramvay seferleri yeniden başlarken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.



Kaza anı kameraya böyle yansıdı


Durakta tramvay bekleyen yolcuların ölümden döndüğü kaza ve kaza anında duraktaki yolcuların yaşadığı korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 34 BIT 478 plakalı otomobilin tramvay yolundan hızla ilerlediği ve kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak duraktaki demirlere saplandığı görünüyor. Kaza sırasında durakta bekleyen yolcular ise tanık oldukları kaza sonrası panik yaşıyor. Görüntülerin devamında ise çevredekilerin yardıma koştuğu kaza yapan sürücü araçtan çıkarılıyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:02
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