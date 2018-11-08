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Bağcılar -Kabataş tramvay seferleri normale döndü

İstanbul Aksaray'da sabah saatlerinde halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini koparmıştı. Kaza nedeniyle yapılamayan Bağcılar -Kabataş tramvay seferleri saat 10.40 itibariyle normale döndü

08 Kasım 2018 Perşembe 11:09
Bağcılar -Kabataş tramvay seferleri normale döndü

İstanbul Aksaray'da yoldan çıkan bir yolcu otobüsü, tramvay hattının enerji kablolarını kopardı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Unkapanı'ndan Aksaray istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda kontrolden çıkan otobüs önce ticari bir taksiye ardından da tramvay hattı üzerinde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi ve tramvaya enerji sağlayan katener telleri koptu. Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasındaki tramvay seferleri durdu.

Normale döndü

Metro İstanbul tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır" denildi.

Aksaray'daki kaza nedeniyle yapılamayan Bağcılar -Kabataş tramvay seferleri saat 10.40'da normale döndü.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:09
  1. İstanbul
  2. Aksaray
  3. Bağcılar -Kabataş tramvay hattı
  4. kaza

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