Tramvay seferini engelleyen sürücülere ceza yağıyor

Kocaeli’nde Akçaray tramvay yoluna park eden ve seferleri engelleyen araçlara cezai işlem uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesini yürüttüğü Akçaray’ın geçiş güzergahına park eden araçlar seferleri aksatıyor ve seyahat eden yolcuları mağdur ediyor. Gün içerisinde gerek malzeme indirmek için gerekse şahsi işlerini yapmak için rayların üzerine park eden araçlara, Akçaray Kontrol Merkezi’nde bulunan mobese kameraları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan, tramvay seferlerinin aksamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası gün içerisinde belirli bölgelerde nöbetçi ekip bulunduruyor. Böylece tramvay geçişlerini engelleyen bölgelere park eden araçlara anlık müdahale ederek yedi emin otoparkına araçları çekiyor. Tramvay yolu, 7 gün 24 saat kontrol ediliyor. Tramvay hattı görevli personeller, 180 kamera ve 12 ekran tarafından raylarda yaşanılan sorunlara anlık kontrol sağlıyor. Hat ve istasyon güvenliğini de sağlamak amacı ile günün 24 saati çalışan kontrol merkezi, vatandaşların Akçaray ile güvenle seyahat etmesini sağlıyor.