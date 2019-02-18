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Tramvay kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

KOCAELİ (İHA) –Kocaeli şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay hattında düzenlenen olası kaza tatbikatında yaralıları kurtarma çalışmaları, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
Tramvay kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

KOCAELİ (İHA) –Kocaeli şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay hattında düzenlenen olası kaza tatbikatında yaralıları kurtarma çalışmaları, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Raylı Sistemler Müdürlüğüne ait tramay işletmesi üzerinde meydana gelebilecek kazalara yönelik İtfaiye ve Raylı Sistemler Müdürlüğü Acil Durum ekipleri tatbikat düzenledi. Tatbikatta çalışma yeteneği ve meydana gelebilecek her türlü eksiklik ve kazalarda yapılması gereken senaryolar göz önünde bulunduruldu.



Hatta çalışan personel raydan çıkan tramvayın altında kaldı


Tatbikatta senaryo gereği işletme binası depo sahasına yanaşmak üzere hareket eden 4111 numaralı tramvay, depo sahasına yanaşmak isterken bilinmeyen bir nedenle raydan çıkıyor. O esnada rayları kontrol eden personel hızla kendisine doğru gelen raydan çıkmış tramvayın altında kalıyor. Vatman ilk etapta telsiz ile kontrol merkezine haber veriyor. Daha sonra detaylı bilgiye ulaşmak için araçtan hızla inip kontrollerini yapan vatman tekrar telsiz ile detaylı bilgiyi kontrol merkezine bildiriyor.



Hattın elektriği kesilerek kurtarma çalışması başlatıldı


Raylı sistemler kontrol merkezi ise ihbar gelir gelmez UlaşımPark’a ait acil müdahale ekiplerine haber veriyor. Aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de konu hakkında bilgi aktarımı gerçekleştiriyor. Kısa süre içinde olay bölgesine gelen Deray Müdahale Ekipleri de hızla güvenlik çalışmalarına başlıyor. Olay yeri ekipler tarafından hızla güvenlik şeridine alınıyor. Ekipler, katener hattındaki enerjiyi keserek her iki noktadan da topraklama gerçekleştiriyor. Bu arada olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri de ilgili amir tarafından bilgilendiriliyor.



Kurtarılan yaralı hastaneye, tramvay ise rayına taşındı


Gerçeği aratmayan ve gerçek bir senaryodan alıntı yapılan tatbikatın sonunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile UlaşımPark acil müdahale ekipleri ortak bir çalışma gerçekleştirerek yaralı personeli tramvayın altından kurtardı ve hastaneye sevk etti. Sevk gerçekleştikten sonra raydan çıkan tramvay “Deray Müdahale Ekipleri” tarafından tekrar rayına alındı. Bu sayede hem tramvayın altında kalan personel kurtarıldı, hem de tramvayı raylara tekrar alma işlemi başarıyla sonuçlandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
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