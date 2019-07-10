Tramvay arızası giderildi, seferler normale döndü Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.



Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, yaşanan teknik arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler durdu. Ekiplerin kısa sürede arızanın bulunduğu noktada çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda teknik arıza giderilmesiyle birlikte seferler normale döndü.



Metro İstanbul’dan yapılan resmi açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Kabataş- Bağcılar arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz" denildi.

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