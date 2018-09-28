Tramvay arıza yaptı! İki hat arasında seferler yapılamıyor
Metro İstanbul, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Topkapı-Şehitlik arasında yapılamadığını açıkladı!28 Eylül 2018 Cuma 21:40
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Topkapı-Şehitlik arasında yapılamıyor.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Şehitlik arasında seferler yapılamamaktadır. İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferleri yapılmaktadır. Şehitlik-Mescid-i Selam arası her iki yoldan işletme yapılmaktadır." denildi
Açıklamada, arızayı gidermek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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