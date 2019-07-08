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Trambolinden düşen çocuk yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde oyun parkında trambolinden düşen çocuk yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
Trambolinden düşen çocuk yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde oyun parkında trambolinden düşen çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, göl sahil caddesinde ailesi ile gezmeye çıkan 13 yaşındaki M.G, oyun parkında bulunan trambolde zıplarken dengesini kaybederek zemine düştü. Acı içinde yerde kıvranan küçük çocuk ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan M.G’nin kolunda kırık, kafa tasında da çatlak meydana geldiği öğrenildi. M.G, Bursa’ya sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
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