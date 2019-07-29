Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da alıcıya sunulacak

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da yetişen kurbanlıkların büyük bir bölümü İstanbul pazarında alıcıya sunulacak.

İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını karşılayan Trakya'dan Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 180 bin küçükbaş hayvan İstanbul'a gönderilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Trakya'da yetişen kurbanlıklar, etinin lezzeti dolayısıyla İstanbulluların ilgisini çekiyor.

Besicilerin de yıl boyu kurbanlık olarak beslediği hayvanların İstanbul'da daha iyi fiyata satılması nedeniyle birçok yetiştirici İstanbul pazarında yerini almak için gün sayıyor.

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Trakya'nın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu söyledi.



Trakya'nın 500 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belirten Dermenci, İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını Trakya'nın karşıladığını ifade etti.

Yapılan aşılamalar ve kontroller ile sağlıklı hayvanların kurbanlık satışı için İstanbul'a gönderildiğini aktaran Dermenci, şunları kaydetti:

"İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını Trakya karşılayacak. Bu yıl Trakya'dan yaklaşık 80 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş kurbanlık İstanbul pazarında alıcılarıyla buluşacak. Trakya'nın temiz havasında yetişen kurbanlıklar etinin tadıyla İstanbulluların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde birçok hastalık artık görülmemektedir. Bu da hayvan sağlığı bakımından ve sürdürülebilir gıda bakımından çok önemli. Bizim bölgemizdeki hayvanlar şaptan ari, diğer hastalıklarda da ciddi bir mücadele yapıldı. Son yıllarda da birçok hastalık görülmemektedir. Bunun neticesinde de İstanbul'a veya diğer bölgelere Trakya bölgesinden giden hayvanları gönül rahatlığıyla alabilirler, gönül rahatlığıyla kesip çoluk çocuklarına yedirebilirler. "

- "Kurbanlık hayvanda fiziki görünüm önemli"

Dermenci, kurbanlık hayvanlarda fiziki görünümün önemli olduğunu bildirdi.

Kurban alacak vatandaşların da dikkat etmesi gereken hususların olduğunu anlatan Dermenci, "Kurbanlık seçilirken özellikle hayvanın tüyünün canlı, kulaklarının dik, boynuzların da kırık olmaması, kuyruğunun kesik olmaması ve gözlerinin canlı bakması önemli. Kurban olma özelliği için de hayvanın iki yaşını doldurması gerekiyor." dedi.

Bu yıl ithal kurbanlık getirilmemesinin de besicileri mutlu ettiğini aktaran Dermenci, şunları kaydetti:

"Doğru bir karar ve inşallah bundan sonra da artık hem kurbanlık hem de diğer besi danalarının gelmemesi gerekiyor ki bizim yerli üreticimiz de para kazanabilsin.Et fiyatları üç yıldır aynı yerde seyrediyor. Kesimlik yapan hayvan üreticilerimiz ciddi bir zarar etmektedir. Bu yılki beklentimiz kurbanımızın iyi gitmesi yönünde. Kurban da iyi giderse de fiyatlar artar. Kesim şu an 30 lira civarında en az 35 lira olması gerekiyor ki sürdürülebilir ve devam edebilir bir hayvancılık olsun. İthalin gelmemesi demek hayvancılığın gelişmesi demektir."

