Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında Van’da yaz kampında bulunan Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında Van’da yaz kampında bulunan Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi.

Diyanet İşleri ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında yaz kampında bulunan Trakyalı öğrenciler, otobüslerle kent merkezine getirildi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan gelen öğrenciler, rehber öğreticileri eşliğinde Van Kalesi’ni ziyaret ederek ardından Mollakasım Plajında yüzdüler.

Tekirdağ’ın Şarköy İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, Süleymanpaşa İlçe Müftülüğünden Mücahit Demirkaya, Marmara Ereğlisi İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ali Coşkun ve Çorlu İlçe Müftülüğünden Enes Yıldırım’ın rehberliğinde gezen Trakyalı öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.