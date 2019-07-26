TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp başkanlığında toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Temmuz ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısı Enez’de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlık görevini tamamlayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın görevi Edirne Valisi Ekrem Canalp’a devretmesinin ardından toplantı Vali Canalp başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Prof.Dr.Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Kampüsünde yapılan toplantıya Edirne Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. 2019 yılı ara faaliyet raporunun görüşülerek yayınlanmasına karar verildi. Daha sonra Kurum ile ilgili bazı idari konular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.