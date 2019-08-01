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TRAKYAKA 2019 Teknik Destek programını ilan etti

Trakya Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programını 29 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başlattı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
TRAKYAKA 2019 Teknik Destek programını ilan etti

Trakya Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programını 29 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başlattı. 2019 Yılı Teknik Destek Programını ilan eden ajans, bu program vasıtasıyla paydaşlarına 750 bin TL mali destek sağlayacak.


2019 yılı Teknik Destek Programı ile ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, şunları kaydetti:


’’Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Mali Destek Programı kapsamında 15 milyon TL kaynağı Bölgemize aktaracağız. İlan ettiğimiz Teknik Destek Programı kapsamında da 750 bin TL destek vereceğiz. Program ile kurumlarımızın kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesi amaçlanıyor. Verilecek bu desteğin Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.’’


Programla yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümü için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek. Teknik Destek kapsamında mesleki eğitim faaliyetlerine 20 bin TL, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15 bin TL destek verilecek. Program için tahsis edilen kaynak toplamı 750 bin TL’ye ulaşıyor. En fazla iki ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla yararlanıcılar Teknik Destekten yararlanabilecek. Teknik Destek Programı’nın uygun başvuru sahipleri olarak yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, iş geliştirme merkezleri, birlik ve kooperatifler ve yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler belirlendi. İl ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren okullar, bu program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortak olarak kabul edilmeyecek.


Teknik Destek başvuruları Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınıyor ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendiriliyor. 2019 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri şöyle olacak:


"Dönem KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: Temmuz-Ağustos 29 Ağustos 2019, Perşembe Saat 18:00, Eylül-Ekim 31 Ekim 2019, Perşembe Saat 18:00, Kasım-Aralık 26 Aralık 2019 Perşembe Saat 18:00."


Teknik Destek Programıyla ilgili detaylı bilgiler Ajansın resmi internet sitesi olan www.trakyaka.org.tr ’de yayınlanan başvuru rehberlerinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
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