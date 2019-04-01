Trakya'da il merkezlerinde belediye başkanları değişmedi

EDİRNE (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da mevcut belediye başkanları yeniden seçildi.

Edirne'de sandığa giden seçmenin geçerli oylarının yüzde 44,87'sini mevcut belediye başkanı ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Recep Gürkan aldı.

Yeniden seçilen Gürkan, ikinci kez Edirne Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

- Kırklareli'nde seçmen partiye değil adaya oy verdi

Kırklareli'nde kesin olmayan sonuçlara göre seçime bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı.

Mevcut belediye başkanı Kesimoğlu, CHP'den yeniden aday gösterilmemesi üzerine bağımsız olarak seçimlere girdi.

Kesimoğlu, Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut'la çok yakın oranda sürdürdüğü yarışı önde bitirdi.

Oyların yüzde 37,53'ünü Kesimoğlu, yüzde 36,93'ünü de Derya Bulut aldı.

Resmi sonuçların bu şekilde açıklanması halinde Mehmet Siyam Kesimoğlu ikinci kez Kırklareli Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Kesimoğlu 30 Mart 2014 yılında CHP'nin adayı olarak girdiği seçimlerde de yüzde 38'lik oyla belediye başkanı olarak seçilmişti.

Bu seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, önceki dönem kazandığı orana çok yakın bir sonuçla yeniden başkan seçildi.



- Tekirdağ Büyükşehir'de de başkan değişmedi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Kadir Albayrak geçerli oyların yüzde 51,17'sini alarak rakiplerinin önüne geçti.

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Kadir Albayrak, ikinci kez Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yapacak.