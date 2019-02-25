Trakya'da hafta sonuna doğru hava ısınacak

EDİRNE (AA) - Trakya'da son günlerde sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru artması bekleniyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hafta sonu Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

Kar ve fırtınanın etkisi altına giren Trakya'da hava sıcaklıkları, bazı yerlerde sıfırın altında 10 - 12 derecelerde hissedildi.

Tahminlere göre kar yağışının etkisini yitirdiği Trakya şehirlerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren Edirne'de 11, Tekirdağ'da 7, Kırklareli'nde 9 derece olarak ölçülecek.

Hava sıcaklıkları hafta sonu ise Edirne'de 18, Kırklareli'nde 16, Tekirdağ'da 11 dereceye çıkacak.

-Badem çiçeklerini don vurdu

Edirne'de hafta sonundan itibaren yaşanan soğuk hava bitkileri de etkiledi.

Geçen hafta 15 derece ölçülen hava sıcaklıklarının hafta sonu eski değerlere düşmesi bölgede yaşayan tüm canlıları etkiledi.

Keşan ilçesinde erken açan badem ağaçlarının çiçekleri soğuktan buz tutarak zayi oldu.





















Kar yağışının ardından soğuk havanın 3 gündür etkisini sürdürdüğü Keşan ilçesinde, sıcak havalarda badem ağaçlarının dallarında açan çiçekler soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu.

Keşan'da, ilkbaharın habercisi badem ağaçları, havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Kış mevsimi, geçen Cumartesi gününden itibaren tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının özellikle akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü Keşan'da, kar yağışı ve soğuk hava 3 gündür etkisini sürdürüyor. Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği Keşan ve bölgesinde, gece etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yalancı bahara aldanarak erken çiçek açan badem ağaçları dondu. Aldanarak çiçek açan ve soğuk havada buz tutan ağaçların çiçeklerini dökmesi nedeniyle meyve veremeyeceği belirtiliyor.



