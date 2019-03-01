Trakya’da evlenmeler azaldı
TÜİK, Trakya bölgesinin 2018 evlenme-boşanma istatistiklerini yayınladı.01 Mart 2019 Cuma 10:51
TÜİK, Trakya bölgesinin 2018 evlenme-boşanma istatistiklerini yayınladı. Verilere göre bölge genelinde evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trakya bölgesinin 2018 evlenme-boşanma istatistiklerini yayınladı. 2018 evlenme-boşanma istatistikleri verilerine göre bölge genelinde evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı. TÜİK verilerine göre Edirne’de evlenmeler yüzde 6,8 azaldı, boşanmalar 15,1 arttı. Tekirdağ’da evlenmeler yüzde 4,6 azaldı, boşanmalar yüzde 21,0 arttı. Kırklareli’de ise evlenmeler yüzde 1,8 azaldı, boşanmalar yüzde 16,8 arttı.
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