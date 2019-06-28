TRAKYA Yönetim Kurulu Malkara’da toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gerçekleştirildi.

Kaanlar Gıda AŞ’nin Malkara tesislerinde düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Güdümlü Projenin başvurusunun ve fizibilitesinin kabul edilmesinin ardından 2019 yılı Teknik Destek Programı görüşüldü ve onaylandı. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

Toplantıdan sonra Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, Kaanlar Gıda AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından tesiste gezdirildi ve üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi.