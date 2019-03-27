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Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi’ne kuş evleri yerleştirildi

Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesinde bulunan ağaçlara kuş evleri asıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi’ne kuş evleri yerleştirildi

Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesinde bulunan ağaçlara kuş evleri asıldı.


“2023 Eğitim Vizyonu-Onlar Bizim Dostlarımız” projesi kapsamında, Karaağaç Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri tarafından, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin destekleri ve Edirne Belediyesinin sağladığı araçla 10 adet kuş evi, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’nde yer alan Lozan Anıtı çevresinde bulunan ağaçlara yerleştirildi. Şarkılar eşliğinde kuş evlerinin ağaçlara asılmasını izleyen öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.


Kuş evi asma etkinliğine Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Dekan Yardımcısı Doç. Ayhan Çetin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Trakya Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Dr. Filiz Gültekin, Mustafa Necati İlkokulu Müdürü Burçin Ateş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Mustafa Necati İlkokulu Müdürü Burçin Ateş, 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacının, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık yararına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Ateş, bu kapsamda öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak, merhamet ve sorumluluk duygusunu artırmak, hayvan hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin destekleriyle böyle bir projeyi hayata geçirmekten duydukları mutluluğu paylaştı.


Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ise "Karaağaç Yerleşkemizin kapılarını böyle anlamlı bir etkinlik için minik dostlarımıza açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün onların sevgi ve merhamet dolu bakışları altında, bu doğal ortama 10 adet kuş evi yerleştirdik. Projede emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Trakya Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
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